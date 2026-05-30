«Ливерпуль» уволил Арне Слота с поста главного тренера
Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» приняло решение об увольнении главного тренера Арне Слота, передает ТАСС. Пресс-служба команды подтвердила отставку 47-летнего нидерландского специалиста и сообщила о начале поисков нового наставника.
По данным журналиста Фабрицио Романо, основным претендентом на освободившуюся должность считается испанец Андони Ираола. Ранее он покинул аналогичный пост в английском клубе «Борнмут» по завершении сезона-2025/26.
Арне Слот возглавил мерсисайдцев в мае 2024 года. В свой первый сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии, выиграл общий этап Лиги чемпионов и вывел клуб в финал Кубка английской лиги. Однако в главном европейском турнире «Ливерпуль» остановился на стадии 1/8 финала, уступив французскому «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти.
Завершившийся сезон-2025/26 оказался для клуба провальным. Команда заняла лишь пятое место в национальном первенстве и осталась без трофеев, проиграв суперкубок страны «Кристал Пэлас». В Лиге чемпионов англичане выбыли на стадии четвертьфинала, дважды уступив ПСЖ со счетом 0:2. До переезда в Англию Слот успешно работал с нидерландским «Фейенордом», где выиграл чемпионат и кубок страны.
