Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Минтранс подал иск к «Автодору» на 324 млн рублей
Российское транспортное ведомство направило в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с госкомпании «Российские автомобильные дороги» около 324 млн рублей.
Документ поступил в инстанцию 25 мая, однако к производству пока не принят. Конкретные основания для предъявления финансовых претензий на данный момент остаются неизвестными. При этом истец ходатайствует о привлечении к судебному процессу Счетной палаты в качестве третьего лица, передает РИА «Новости».
Государственная компания «Автодор» занимается проектированием, строительством и эксплуатацией платных магистралей. В ее управлении находятся такие крупные трассы, как М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД и ряд других ключевых автодорог страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке.
Месяцем ранее правоохранители передали в столичную инстанцию уголовное дело о многомиллиардных хищениях руководителя строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина.
В конце апреля государство конфисковало имущество бывшего замглавы транспортного ведомства Алексея Семенова на сумму свыше 6 млрд рублей.