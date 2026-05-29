При столкновении бронетранспортеров в Румынии пострадали 11 военных
В северо-западной части Румынии произошла авария с участием военной техники, в результате которой пострадали 11 военнослужащих.
Инцидент случился в уезде Сэлаж, где столкнулись три бронетранспортера Piranha 5, передает ТАСС. Из-за большого числа раненых местный инспекторат по чрезвычайным ситуациям объявил общую тревогу.
На место происшествия оперативно прибыли восемь автомобилей скорой помощи и спасательный вертолет.
Пострадавших срочно доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Штаб сухопутных войск пояснил, что бронемашины входили в состав военной колонны, направлявшейся по маршруту Деж – Бая-Маре. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции во время движения.
«Водители военной техники, попавшей в аварию, были проверены алкотестером, результаты были отрицательные», – заявили представители армии. Отмечается, что сами транспортные средства получили лишь незначительные повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния запланировала проведение масштабных военных маневров НАТО в конце июня.
В прошлом году один военнослужащий погиб при опрокидывании бронетранспортера на полигоне в Польше.
В январе прошлого года боевая машина пехоты перевернулась на демонстрации старой военной техники в Чехии.