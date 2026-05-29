Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25 млрд рублей по 47 исполнительным производствам, следует из материалов ФССП.
Сотрудники ведомства ведут работу по 47 делам на сумму свыше 25 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Основанием для этого стали решения арбитражных инстанций Москвы, Петербурга и Татарстана. Кроме того, осенью 2024 года был наложен арест на имущество финансовой организации.
Начиная с декабря 2023 года в отношении депозитария возбудили еще 35 дел имущественного характера. Также остался неоплаченным исполнительский сбор в размере почти 14,5 млн рублей. Ранее столичный суд постановил выплатить Центробанку убытки на сумму порядка 200 млрд евро.
В ответ на судебные решения представители бельгийской компании обозначили свою позицию. «Активы ЦБ до сих пор заморожены», – заявили в Euroclear Bank, пообещав оспорить вынесенные вердикты в вышестоящих инстанциях.
Напомним, страны Евросоюза приняли решение о бессрочной блокировке российских государственных резервов. Лидеры ЕС планировали направить эти средства на кредитование Украины, однако инициативу заблокировала Бельгия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.
Позже Центральный банк потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.
При этом российский регулятор отказался от преждевременных комментариев о своей процессуальной стратегии.