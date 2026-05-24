Шуваев сообщил о гибели мирного жителя при обстрелах Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшие сутки территория региона подверглась 65 ударам со стороны украинских войск, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в MAX. Под огонь попали десять муниципалитетов, включая Белгородский, Борисовский и Валуйский округа.

Противник пять раз задействовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, зафиксирован один сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и подавили 67 вражеских дронов.

«К большому горю, в Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаю свои самые искренние соболезнования его родным и близким», – написал глава региона.

В ходе непрекращающихся обстрелов пострадали еще шесть человек. Один из раненых доставлен в больницу Белгорода для оказания квалифицированной медицинской помощи, его лечение находится под строгим контролем властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая украинские войска 107 раз атаковали населенные пункты Белгородской области.

В середине месяца оперативный штаб региона зафиксировал девять пострадавших от удара дрона по многоквартирному дому в Белгороде.

Днем ранее в селе Головчино из-за прилета вражеского беспилотника погиб один мирный житель.