Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Шуваев сообщил о гибели мирного жителя при обстрелах Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 65 раз за минувшие сутки. В результате атак погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
За прошедшие сутки территория региона подверглась 65 ударам со стороны украинских войск, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в MAX. Под огонь попали десять муниципалитетов, включая Белгородский, Борисовский и Валуйский округа.
Противник пять раз задействовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, зафиксирован один сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и подавили 67 вражеских дронов.
«К большому горю, в Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаю свои самые искренние соболезнования его родным и близким», – написал глава региона.
В ходе непрекращающихся обстрелов пострадали еще шесть человек. Один из раненых доставлен в больницу Белгорода для оказания квалифицированной медицинской помощи, его лечение находится под строгим контролем властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая украинские войска 107 раз атаковали населенные пункты Белгородской области.
В середине месяца оперативный штаб региона зафиксировал девять пострадавших от удара дрона по многоквартирному дому в Белгороде.
Днем ранее в селе Головчино из-за прилета вражеского беспилотника погиб один мирный житель.