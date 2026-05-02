Якутянин Моедо установил рекорд России по суточному бегу

Якутянин Моедо установил новый рекорд России по суточному бегу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Якутянин Александр Моедо установил новый рекорд России по суточному бегу, преодолев 285,2 километра за 24 часа. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своём канале в «Максе». Он отметил, что Моедо не только завоевал титул чемпиона России, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Николаев в своей публикации подчеркнул: «Якутянин Александр Моедо стал чемпионом России по суточному бегу. За 24 часа он преодолел невероятные 285,2 километра, установил новый рекорд России и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Это выдающееся достижение, которым по праву гордится вся Якутия».

Глава Якутии добавил, что суточный бег считается одним из самых сложных видов лёгкой атлетики, где важны не только физическая сила и скорость, но и характер, воля и способность преодолевать пределы своих возможностей. По его словам, именно эти качества всегда были присущи жителям Якутии.

Ранее Дмитрий Неделин финишировал первым на марафоне в Дюссельдорфе и установил новый рекорд России на этой дистанции. До этого Владимир Никитин установил национальный рекорд в беге на 10 тыс. метров.

А в августе 2025 года Федор Иванов обновил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами, впервые в истории страны преодолев дистанцию быстрее 48 секунд.



