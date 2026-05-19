При разминировании в ДНР погибли два пиротехника МЧС
В ДНР в ходе работ по разминированию в ДНР погибли двое молодых специалистов, сообщили в главном региональном управлении МЧС во вторник.
Трагедия произошла 18 мая, в ходе работ по обезвреживанию боеприпасов, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте», – добавили там.
Погибшие специалисты входили в состав специализированного подразделения. Обстоятельства детонации неустановленного взрывоопасного предмета сейчас выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб при детонации устройства в ЛНР. В июле прошлого года при очистке территории Курской области скончался мастер-спасатель МЧС.