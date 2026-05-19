Британия оштрафовала Deutsche Bank за платежи Okko

Британия наказала Deutsche Bank за платежи сервису Okko

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) оштрафовало лондонский филиал Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 221 тыс. долларов. Наказание связано с переводом средств российскому онлайн-кинотеатру Okko, отмечает РИА «Новости».

«OFSI наложило штраф в размере 165 тысяч фунтов стерлингов на филиал Deutsche Bank AG в Лондоне… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц и организаций», – говорится в заявлении британского регулятора.

По данным ведомства, банк провел два платежа на общую сумму 635,62 тыс. фунтов в адрес ООО «Окко» в июне и июле 2022 года. Онлайн-кинотеатр принадлежит компании АО «Новые возможности», находящейся под британскими санкциями. Регулятор подчеркнул, что Deutsche Bank добровольно сообщил о нарушении.

Ранее OFSI оштрафовало дочернюю структуру Apple на 390 тыс. фунтов за перевод тех же 635,62 тыс. фунтов в пользу «Окко», а нынешний штраф связан с обработкой этих платежей Deutsche Bank.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия с начала спецоперации России на Украине заморозила российские активы на 20,95 млрд долларов, говорится в докладе OFSI.