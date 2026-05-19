Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.2 комментария
Британия оштрафовала Deutsche Bank за платежи Okko
Британия наказала Deutsche Bank за платежи сервису Okko
Британский финансовый регулятор наложил штраф на лондонский филиал Deutsche Bank за переводы в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko на фоне санкций против РФ.
Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) оштрафовало лондонский филиал Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 221 тыс. долларов. Наказание связано с переводом средств российскому онлайн-кинотеатру Okko, отмечает РИА «Новости».
«OFSI наложило штраф в размере 165 тысяч фунтов стерлингов на филиал Deutsche Bank AG в Лондоне… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц и организаций», – говорится в заявлении британского регулятора.
По данным ведомства, банк провел два платежа на общую сумму 635,62 тыс. фунтов в адрес ООО «Окко» в июне и июле 2022 года. Онлайн-кинотеатр принадлежит компании АО «Новые возможности», находящейся под британскими санкциями. Регулятор подчеркнул, что Deutsche Bank добровольно сообщил о нарушении.
Ранее OFSI оштрафовало дочернюю структуру Apple на 390 тыс. фунтов за перевод тех же 635,62 тыс. фунтов в пользу «Окко», а нынешний штраф связан с обработкой этих платежей Deutsche Bank.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия с начала спецоперации России на Украине заморозила российские активы на 20,95 млрд долларов, говорится в докладе OFSI.