9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Минобороны Китая предупредило о риске хаоса в Японии из-за ракетных комплексов
Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган резко высказался о развертывании Японией дальнобойных ракетных комплексов.
Он заявил: «Если злой тигр будет выпущен из клетки, он неизбежно посеет хаос повсюду и погрузит японский народ в пучину катастрофы». Эти слова прозвучали на фоне завершения развертывания Японией новых вооружений, передает РИА «Новости».
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее подтвердил, что в префектурах Кумамото и Сидзуока размещены модернизированные противокорабельные ракеты и гиперзвуковые планирующие боеприпасы. Новые ракетные комплексы установлены на базах Кэнгун и Кэмп Фудзи.
Чжан Сяоган отметил, что ремилитаризация Японии ускоряется и выходит из-под контроля, а распространение неомилитаризма, по его словам, стало реальной угрозой. Он также призвал мировое сообщество проявить особую бдительность к нарастающим военным амбициям Токио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о создании многослойной системы обороны побережья с применением беспилотников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развертывание Японией дальнобойных ракетных комплексов частью опасного курса на ремилитаризацию.