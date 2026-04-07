Медведев обсудил с командованием ВМФ и ВКС защиту Черноморского побережья

Дмитрий Медведев сообщил в Max о своей рабочей поездке в Новороссийск. В ходе визита он провел совещание с командованием Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также с руководителями оборонных предприятий.

По словам Медведева, основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

«Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья», – написал зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что на совещании подробно обсуждались меры по обеспечению защиты Черноморского побережья. Он подчеркнул важность выполнения поручений верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в этих направлениях.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.