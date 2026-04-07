  Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 22:14 • Новости дня

    Медведев обсудил с командованием ВМФ и ВКС защиту Черноморского побережья

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание с командованием Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий и обсудил вопросы поставок техники и укрепления обороны Черноморского побережья.

    Дмитрий Медведев сообщил в Max о своей рабочей поездке в Новороссийск. В ходе визита он провел совещание с командованием Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также с руководителями оборонных предприятий.

    По словам Медведева, основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

    «Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья», – написал зампред Совбеза.

    Медведев также отметил, что на совещании подробно обсуждались меры по обеспечению защиты Черноморского побережья. Он подчеркнул важность выполнения поручений верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в этих направлениях.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

    Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    7 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях

    Прототип беспилотника YFQ-42A для армии США разбился при тестовом полете

    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    @ GENERAL ATOMICS/Zuma/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В калифорнийской пустыне при тестовом запуске потерпел крушение экспериментальный беспилотник YFQ-42A, созданный для вооруженных сил США.

    Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как «дрон будущего».

    В заявлении General Atomics говорится: «У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник».

    Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

    По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

    Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Как передает РИА «Новости», министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил страны контрактниками осуществляется с опережением планов.

    Он отметил: «Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем».

    Белоусов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом здании Единого центра призыва в Москве призывники проходят все этапы оформления на военную службу с использованием цифровых сервисов.

    5 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 35 тысяч призывников направит Московский военный округ в рамках весеннего периода отправки граждан для прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе МВО.

    Свыше 35 тыс. призывников будет направлено Московским военным округом для прохождения военной службы в весенний призыв, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали в пресс-службе округа, подчеркнув, что отправка граждан к местам службы пройдет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач уточнил: «Срок военной службы по призыву по-прежнему составит 12 месяцев». Все призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Стало известно, что наиболее талантливые выпускники вузов, годные к службе и имеющие профильное высшее образование, будут направлены в научные роты, а кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта – в спортивные роты. Молодые специалисты также отправятся работать в научно-производственные подразделения.

    Головач особо подчеркнул, что призывники не будут участвовать в задачах спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенняя призывная кампания в России проводится в плановом порядке и не связана с проведением специальной военной операции. Президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля на призыв 160 тыс. человек. Москва в рамках осеннего призыва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в части Центрального региона и Московского военного округа на срок 12 месяцев.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    6 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три летных экземпляра учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК, «Ростех») Василий Прутковский.

    Прутковский сообщил, что три учебно-боевых самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, «пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания», – отметил Прутковский.

    Ранее глава компании также сообщил, что первый опытный полет Як-130М запланирован на июнь этого года. Прототип модернизированной машины впервые был представлен на выставке «Армия-2024».

    Как уточнили в пресс-службе ПАО «Яковлев», Як-130М получит комплекс управляемого вооружения. Это расширит его возможности для боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в роли легкого штурмовика. Базовая версия Як-130 создавалась как современный самолет для обучения военных летчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправили на наземные и летные испытания.

    Специалисты компании «Яковлев» изготовили второй опытный образец Як-130М для последующих испытаний.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.

    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    7 апреля 2026, 04:20 • Новости дня
    Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России развивают наступление на Рай-Александровку в ДНР, используя одновременные удары с северо-восточного и юго-восточного направлений, что осложняет оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.

    «Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.

    «Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России  приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Минобороны России сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине.

    7 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Комбрига 35-й бригады ВСУ понизили в звании за потери в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник ВСУ Алексей Булахов лишился звания командира бригады морской пехоты ВСУ после серьезных потерь подразделения под Красноармейском в ДНР, его понизили до командира полка, сообщили в российских силовых структурах.

    «Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией», – рассказал источник РИА «Новости».

    Он уточнил, что «чистки» внутри бригады связаны с потерями под Красноармейском, где морпехи ВСУ находились больше года и были выведены в тыл в феврале 2026 года.

    По его словам, Булахов также был известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи в период конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года и после начала спецоперации на Украине.

    «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», – резюмировал информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными. Кимаковский сообщил о провалившемся штурме ВСУ с танком Abrams.


    7 апреля 2026, 02:54 • Новости дня
    Более 370 американских военнослужащих пострадали в конфликте с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По состоянию на 6 апреля среди американских военнослужащих, задействованных в операции в Иране, более 370 человек считаются пострадавшими, сообщил представитель Центрального командования ВС США.

    «По состоянию на понедельник, в ходе операции в Иране пострадали 373 американских военнослужащих», – сообщил CBS News представитель Центрального командования США.

    Он уточнил, что почти 330 из них вернулись к исполнению служебных обязанностей, однако пятеро человек считаются тяжелоранеными.

    В этот же день сообщалось, что при атаке на авиабазу США в Кувейте ранения получили 15 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных. Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан. Пентагон 4 апреля сообщил о 365 пострадавших военных США в операции против Ирана.

    7 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    Пентагон запланировал кратно увеличить расходы к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Пентагона предусматривают значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году, сказано в бюджетных документах США.

    Министерство войны США намерено увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году, согласно бюджетным документам. Общий объем запросов Пентагона составил 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее, передает РИА «Новости».

    Наиболее значительный рост зафиксирован в общеоборонных статьях, которые увеличились на 571% по сравнению с 2026 годом – с 15 до 101 млрд долларов.

    Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Основной причиной стал рост расходов на ракетное вооружение, который составил 360%, достигнув 36,6 млрд долларов.

    Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 млрд долларов, что на 45% больше, чем в текущем году. Финансирование кораблестроения увеличилось на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

    Военно-воздушные и Космические силы США ожидают бюджет в 101 млрд долларов, при этом расходы на космические силы выросли на 344% – до 19 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена». США применили устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в Иране. Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США.


    7 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Медведев заявил о росте доступности юридических процедур россиянам

    Медведев: Цифровизация сделала юридические услуги доступнее для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цифровизация в правовой сфере сделала юридические процедуры доступнее для россиян, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    По его словам, благодаря слаженной работе министерства юстиции этот процесс позволил упростить и сделать более понятными основные этапы юридических процедур для граждан, передает РИА «Новости».

    В своем видеообращении на расширенном заседании коллегии Минюста он отметил, что немало было сделано для гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также улучшения условий содержания в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Медведев подчеркнул важность комплексного подхода к этим вопросам.

    По словам зампредсовбеза, сотрудники Минюста уделяют большое внимание развитию правового регулирования в сфере арбитража и медиации, а также совершенствованию системы адвокатуры и нотариата. Он отметил значительный вклад министерства в повышение качества судебной экспертизы.

    Ранее в ОП поддержали внедрение электронного обжалования штрафов на «Госуслугах».

    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Бывший тренер «Зенита» Луческу умер на 81-м году жизни
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

