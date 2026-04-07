Кремль спросили о ситуации на объектах КТК после атаки ВСУ

Песков переадресовал вопросы в КТК по ситуации на объекте после атаки ВСУ

Песков рекомендовал обращаться непосредственно в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по вопросам о ситуации на его объектах в Новороссийске после атаки со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что компания располагает всей актуальной информацией, в том числе по вопросам отгрузки.

Песков подчеркнул, что удары по объектам КТК уже происходили ранее. Он добавил, что российские военные уже сделали официальное заявление по поводу инцидента, подтвердив факт атаки на инфраструктуру консорциума.

Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов заявил, что атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума стала пересечением «красных линий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Вооруженных сил Украины на объекты КТК примером терроризма.