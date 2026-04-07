Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.
Погибший от БПЛА во Владимирской области мальчик накануне отметил день рождения
Погибший вместе с родителями в результате удара БПЛА по двухквартирному дому во Владимирской области мальчик накануне отметил свой 12-й день рождения, сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова.
Во Владимирской области в результате удара вражеского беспилотника по двухквартирному дому погибли трое человек, включая мальчика 2014 года рождения, передает РИА «Новости».
Губернатор области Александр Авдеев уточнил, что вместе с мальчиком погибли двое взрослых, его родители. Пятилетней девочке удалось выжить, однако она получила ожоги.
Девочка, выжившая при атаке беспилотников во Владимирской области, сейчас находится у родственников.