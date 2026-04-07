Авдеев: Пережившая попадание дрона девочка во Владимирской области у родни

Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.0 комментариев
Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.0 комментариев
В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».
Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.
Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.
В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.
Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.
Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.
Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.
По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.
«Единая Россия» усилила координацию помощи пострадавшим от непогоды в Дагестане
Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.
«Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.
Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.
Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.
Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.
Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.
Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.
Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.
Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.
Поклонская рассказала о своем уходе из христианства в интервью Ксении Собчак, отрывок опубликован в Telegram-канале. По словам Поклонской, решение было принято самостоятельно, без какого-либо давления со стороны.
Она отметила, что ее выбор стал результатом личного жизненного опыта и внутреннего убеждения. Поклонская подчеркнула, что хорошо знакома с христианством, так как прошла этот путь полностью.
«Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» – сказала Поклонская. Она добавила, что каждый человек сам определяет свою духовную дорогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.
Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа.
О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».
В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».
Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.
Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.
Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.
Захарова предупредила Прибалтику об ответе России за открытое небо для БПЛА ВСУ
Дипломат заявила, что Москва ответит странам Прибалтики, если они не прислушаются к предупреждению по поводу решения открыть небо для беспилотников ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее предупреждение уже было направлено этим странам.
Захарова заявила: «Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом».
Заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о том, что страны Прибалтики разрешили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников, предназначенных для атак против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, серия налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на использование воздушного пространства Польши и Прибалтики.
Утром во вторник в калининградской воздушной гавани приостановили вылет 13 рейсов, следующих в российские города. Береговая охрана Финляндии запланировала учения по противодействию беспилотникам у города Котка.
Депутат Рады заявил об ухудшении зрении и слуха у парламентариев
Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».
Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.
Ранее сообщалось, что в парламенте на Украине идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского.
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.
Газета ВЗГЛЯД писала, как последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах.
Силовые структуры Украины заявили об утрате Зеленским интереса к фронту и ВСУ
Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.
Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.
Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.
Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.
Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.
Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.
Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.
Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.
Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.
Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана Хаменеи
Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».
На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.
Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.
В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.
Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.
Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.
Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.
Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.
Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.
Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.
Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.
По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.
В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.
Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.
Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.
Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.
«Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве», – сказал источник РИА «Новости».
По данным агентства, именно через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт, однако сам он заявлял, что не знал о назначении средств. Юсуфзода был участником интернет-канала, где проповедовали радикальные исламские идеи, и выполнял поручения администратора. После нападения он пытался вылететь за границу, но был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке забронировать билет на ближайший рейс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе.
В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.
По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.
Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.
Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.
В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.
На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.
Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.
В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».
Ученые предложили новую модель эволюции зрения, согласно которой современные глаза позвоночных, включая человека, возникли в результате сложной цепочки изменений, начавшейся около 600 миллионов лет назад. Об этом говорится с исследовании, проведенном научным сотрудником в области нейробиологии университета Сассекса Джорджем Кафетзисом и почетным профессором зоологии Лундского университета Дэном Нильссоном. Ключевым звеном этой эволюции стало древнее морское существо, напоминавшее червя и обладавшее примитивной системой светочувствительности.
Исследователи проанализировали 36 крупных групп билатеральных животных – организмов с двусторонней симметрией тела, к которым относится большинство известных видов. Они изучили, где располагаются светочувствительные клетки и какие функции они выполняют. В результате была выявлена устойчивая закономерность: такие клетки либо формируют парные структуры по бокам головы и отвечают за ориентацию и управление движением, либо располагаются по центру, над мозгом, помогая различать день и ночь, а также направление «вверх-вниз».
На основе этих данных ученые реконструировали вероятный путь эволюции. По их версии, общий предок позвоночных первоначально обладал как парными «глазами», так и центральным светочувствительным органом. Однако около 600 млн лет назад, перейдя к малоподвижному образу жизни: он зарывался в песок на дне и фильтровал воду. В итоге червь утратил парные органы зрения как энергетически затратные и ненужные. При этом центральные светочувствительные клетки сохранились, поскольку продолжали выполнять важные функции – помогали ориентироваться во времени суток и в пространстве.
Через несколько миллионов лет, в течение относительно короткого по эволюционным меркам периода, это существо вновь перешло к активному передвижению. Возникла необходимость в более точной навигации, контроле движения и поиске пищи, а также в избегании хищников. В этих условиях центральный светочувствительный орган начал усложняться: по его бокам сформировались углубления – так называемые «глазные чаши», которые со временем отделились, сместились к боковым частям головы и превратились в полноценные парные глаза.
Таким образом, современные глаза позвоночных, по сути, являются «вторым поколением» органов зрения, возникших не напрямую из исходных парных структур, а из центрального светочувствительного органа. Этот процесс происходил примерно в период от 600 до 540 миллионов лет назад.
Интересно, что часть древней системы сохранилась и у современных животных. Центральный светочувствительный орган со временем превратился в эпифиз – шишковидное тело мозга, которое регулирует циркадные ритмы и вырабатывает гормон мелатонин, отвечающий за сон. У многих позвоночных он до сих пор реагирует на свет, хотя у млекопитающих, включая человека, эта функция утрачена: роль главного «датчика света» полностью перешла к глазам.
Исследование также подчеркивает, что эволюция зрения и мозга была тесно взаимосвязана. Появление парных глаз позволило животным точнее ориентироваться в пространстве, развить сложные формы поведения и повысить эффективность взаимодействия с окружающей средой. Это, в свою очередь, стимулировало рост и усложнение нервной системы. Например, сетчатка глаза у позвоночных содержит десятки типов нейронов и по сложности сопоставима с корой головного мозга.
Авторы работы отмечают, что многие ключевые элементы этой сложной системы могли сформироваться значительно раньше, чем считалось ранее – еще на стадии древнего «циклопообразного» предка. Это открытие дает новое понимание того, как формировались нейронные сети, лежащие в основе зрения и когнитивных функций.
По мнению исследователей, без появления парных глаз и связанного с ними усложнения мозга не возникли бы ни современные позвоночные, ни человек. Эволюция зрения оказалась не просто отдельным процессом, а фундаментальным фактором, определившим развитие сложной жизни на Земле.
Ранее ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной.