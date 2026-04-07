Константинов назвал причину отказа Зеленского от переговоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Константинов заявил, что Зеленский затягивает начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия личных гарантий безопасности для себя и ближайшего окружения, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Зеленский сознательно затягивает мирное решение военного конфликта, так как добивается для себя личных гарантий безопасности. Без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс никогда не сдвинется с мертвой точки».

Константинов подчеркнул, что западные страны пока не готовы предоставить Зеленскому такие гарантии. По его мнению, именно это является основной причиной срыва переговорного процесса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.



