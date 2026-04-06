Зеленский заявил, что предложил России через США энергетическое перемирие

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», – цитирует Зеленского «Лента.ру».

Он пояснил, что Россия якобы «провалила попытки» заработать на росте цен на нефть из-за ударов киевского режима по российским энергетическим объектам.

До этого Зеленский говорил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию, Москва расценила предложение как пиар-акцию.