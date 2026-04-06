Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».10 комментариев
Зеленский заявил, что предложил России через США энергетическое перемирие
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предложил российской стороне установить энергетическое перемирие, информация передана через американскую сторону.
«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», – цитирует Зеленского «Лента.ру».
Он пояснил, что Россия якобы «провалила попытки» заработать на росте цен на нефть из-за ударов киевского режима по российским энергетическим объектам.
До этого Зеленский говорил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию, Москва расценила предложение как пиар-акцию.