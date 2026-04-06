Власти Омана запретили рыбачить в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Омана ввели запрет на вылов рыбы в Ормузском проливе для жителей полуэксклава Мусандам, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Местным рыбакам теперь грозят штрафы за нарушение этого распоряжения, которое затрагивает и крупные города, такие как Хасаб, и небольшие прибрежные деревни региона.

Экономика прибрежных районов Мусандама традиционно строилась на рыболовстве в Ормузском проливе, где вылавливают тунца, кальмара и барракуду. Газета отмечает, что запрет серьезно подрывает благосостояние местных жителей, лишая их основного источника дохода.

Власти Омана объясняют решение нежеланием провоцировать Иран на эскалацию. Запрет негативно влияет и на экономические связи полуэксклава с Ираном, который традиционно обеспечивал Мусандам товарами через торговлю по проливу.

Между тем ситуация в регионе обострилась после начала войны между США, Израилем и Ираном в конце февраля. В ответ на удары по своим городам, в том числе по Тегерану, Иран нанес ответные атаки по Израилю и американским объектам на Ближнем Востоке.

Иран закрыл Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и их союзниками. Проход разрешен только дружественным странам, среди которых названы Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан. За время противостояния атакам подверглись несколько танкеров, пытавшихся пройти пролив без согласования с Тегераном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

Японские СМИ сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом.