Кремль допустил причастность Украины к подготовке теракта на газопроводе в Сербии
В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии могут быть обнаружены следы Украины, передает РИА «Новости».
Песков заявил: «С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены».
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что в муниципалитете Канижа были обнаружены взрывчатые вещества рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта привёл бы к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на несколько дней.
Песков подчеркнул, что киевский режим уже был причастен к подобным актам саботажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики в муниципалитете Канижа обнаружили взрывчатку возле магистрального газопровода для поставок российского газа в Сербию и Венгрию.
Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией власти страны поручили охранять армии.
Россия фиксирует попытки Украины подготовить диверсии на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» и доводит эту информацию до Анкары.