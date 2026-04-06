Роскомнадзор опроверг получение решений о блокировке Minecraft
Роскомнадзор не получал решений судов или Генпрокуратуры о блокировке Minecraft в России после сообщений о мошенничестве в игре, сообщили в ведомстве.
В ведомстве пояснили, что ограничение доступа к мошеннической или недостоверной информации возможно только на основании решения суда о признании такой информации запрещенной либо по требованию генпрокурора или его заместителей.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что мошенники якобы начали обманывать детей через игру Minecraft. Роскомнадзор отметил, что ни судебные решения, ни требования Генпрокуратуры относительно блокировки этого ресурса в ведомство не поступали.
Власти Москвы сообщили о случаях мошенничества в столице, злоумышленники знакомились со школьниками в Minecraft и затем вымогали у них деньги.
Ранее Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к игровой платформе Roblox в России из-за размещенного на ней запрещенного контента.