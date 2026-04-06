МИД сообщил о старте безвизового режима с Саудовской Аравией

Tекст: Дмитрий Зубарев

В МИД РФ сообщили, что соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 1 мая 2026 года. Документ был подписан в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года.

В сообщении внешнеполитического ведомства указано: «Первого мая вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о возможном начале действия безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией уже в начале 2026 года.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах запуска соглашения об отмене виз во второй половине текущего года.