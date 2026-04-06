  • Новость часаМурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Стало известно о переговорах по 45-дневному перемирию между США и Ираном
    TWZ: Иран проломил израильскую ПРО
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    6 апреля 2026, 06:29 • Новости дня

    Разлив реки Мерич затопил дорогу и поля в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильные осадки на северо-западе Турции привели к разливу реки Мерич, вода дошла до дороги Эльчили – Узункепрю и затопила сельхозугодья, сообщает турецкая пресса.

    Наводнение произошло в провинции Эдирне на северо-западе Турции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Milliyet.

    Издание отмечает, что сильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Мерич.

    «В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили – Узункепрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой», – говорится в материале.

    Кроме того, подтопления зарегистрированы в районах Кюплю и Субаши. Там вода перелилась через защитные дамбы и вышла на проезжую часть, что затруднило движение транспорта и сделало участки дорог опасными для проезда.

    В 2024 году мощные ливни обрушились на Анталью и привели к подтоплению районов и транспортных артерий. В декабре 2025 года в районе Кемер турецкой провинции Анталья спасатели эвакуировали российских туристов из затопленных автофургонов после сильного ливня

    4 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

    Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

    В Закавказье может появится новый транспортный коридор из России в Армению через Абхазию и Грузию, став альтернативой существующим маршрутам. В этом случае Абхазия станет важным логистическим узлом. Развитие транспортных возможностей региона обсудили на Абхазском международном экономическом форуме.

    На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.

    Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

    Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

    Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления.

    «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.

    Сейчас первоочередными задачами по развитию Очамчырского контейнерного терминала эксперты называют снятие базовых инфраструктурных ограничений и перевод сообщения с турецкими портами из тестового в регулярный формат.

    Ранее было объявлено, что аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года.

    4 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале в три раза в годовом выражении сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тысячи долларов, следует из данных турецкой статслужбы.

    Россия втрое сократила экспорт водки в Турцию в феврале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статистической службы. За месяц из России в Турцию было поставлено водки на 45 тыс. долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 151,3 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта снизился в 3,3 раза.

    В феврале Россия заняла седьмое место среди крупнейших поставщиков водки на турецкий рынок с долей 2,9% от всего объема импорта. Лидерами по экспорту водки в Турцию стали Швеция – ее доля достигла 60,9%, а также Польша и Украина с показателями 15,4% и 5,7% соответственно.

    Снижение российских поставок произошло на фоне общего изменения структуры импорта алкогольной продукции в Турцию. Российские производители уступили место более крупным игрокам из Европы и с Украины, что, возможно, связано с изменением предпочтений турецких потребителей и торговыми ограничениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT на фоне проблем с платежами между двумя странами. Экспорт российской водки в Грузию в прошлом году достиг рекордного уровня в 6,6 млн долларов при сохранении за Россией трети местного рынка этого напитка. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% до 73,315 млн декалитров на фоне общего падения розничной реализации алкоголя.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине, сообщила администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    По информации администрации президента Турции, в ходе визита планируется обсудить перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, а также двусторонние отношения между Киевом и Анкарой, передает РИА «Новости».

    Глава управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что во время встреч в Стамбуле, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с Украиной, усилия по установлению перемирия и достижению прочного урегулирования в рамках Стамбульского процесса.

    Турецкие СМИ показали кадры приземления самолета украинского лидера в аэропорту Стамбула. Согласно информации из программы президента Турции, Зеленского официально встретят, после чего в рабочем офисе Эрдогана Долмабахче пройдут двусторонние переговоры.

    По итогам переговоров в Стамбуле проведение пресс-конференции не предусмотрено.

    Стоит отметить, что накануне, в пятницу, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с возможным урегулированием конфликта на Украине.

    3 апреля 2026, 19:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил Путину о рисках для стабильности Черноморского региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нападения на гражданские суда в Черном море подрывают стабильность региона.

    Президент Турции подчеркнул, что для мирного урегулирования российско-украинского конфликта важно не создавать препятствий для миротворческих усилий Анкары, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении канцелярии турецкого лидера отмечается, что Эрдоган призвал все стороны воздерживаться от шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция рекомендует не допускать действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе.

    Также президент Турции отметил, что конфликт с Ираном не должен спровоцировать появление новых очагов напряженности на фоне российско-украинского кризиса.

    В конце марта турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.

    До этого греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.


    3 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом эскалацию в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили особое внимание необходимости снижения эскалации в зоне Персидского залива и обеспечению безопасности в Чёрном море.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел по инициативе турецкой стороны, передает Кремль.

    В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся эскалации военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Лидеры отметили, что текущие интенсивные боевые действия приводят к серьезным негативным последствиям не только для региона, но и всего мира, включая энергетику, торговлю и логистику.

    Путин и Эрдоган подтвердили совпадение позиций по необходимости скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом законных интересов всех государств региона.

    Также обсуждалась ситуация вокруг Украины, где Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за неизменную готовность содействовать переговорному процессу.

    Особое внимание уделялось безопасности в Черном море с учетом попыток киевского режима атаковать газотранспортную инфраструктуру и торговые суда. Лидеры подчеркнули важность скоординированных шагов для комплексного обеспечения стабильности в регионе.

    Также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по развитию российско-турецких политических и торгово-экономических связей, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетике.

    Накануне Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ранее Путин также провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    4 апреля 2026, 13:58 • Новости дня
    Учительница из Дагестана приютила пострадавшую от наводнения первоклассницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Хазар в Дербентском районе Дагестана рассказала, что, пока она решает вопрос с жильем после наводнения, учительница ее дочери-первоклассницы взяла на себя заботу о девочке.

    Учительница из Дербента приютила первоклассницу, семья которой лишилась дома из-за недавнего наводнения, передает РИА «Новости». Жительница села Хазар рассказала, что, пока она решает вопрос с жильем и оформляет выплаты за пострадавшее имущество, учительница ее дочери забрала девочку к себе. По ее словам, она ранее не была знакома с педагогом, но учительница позвонила сама и предложила помощь, несмотря на то, что у ребенка была высокая температура.

    В Дербентском районе после мощных ливней повреждены не менее 76 домов, пострадали села Нижний Джалган, Хазар и Верхний Митаги, где размыло участок дороги. Глава района Эльман Аллахвердиев сообщил, что жителям организуется поддержка, а пострадавшим помогают оформить документы на компенсации.

    Наводнение в Дагестане произошло после проливных дождей в конце марта. В результате были отключены системы водоснабжения и электроснабжения, а без света остались более 500 тыс. человек. В некоторых районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты, людей эвакуировали из затопленных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи домов в Дагестане остаются подтопленными после прошедших ливней. Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. В разных районах республики спасатели эвакуировали более 3,3 тыс. человек, включая свыше тысячи детей, из затопленных домов.

    5 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    В Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды введен в Дагестане на отдельных территориях отгонного животноводства, расположенных на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на землях отгонного животноводства, находящихся на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, передает ТАСС. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, речь идет о территориях, где расположены земли села Цияб-Цилитли Цилитлинского сельсовета Гумбетовского района, а также земли села Новокули Новокулинского сельсовета Новолакского района.

    Ранее стало известно, что в результате непогоды более 970 жилых домов в шести населенных пунктах республики остаются подтопленными. Власти ведут работы по устранению последствий стихии и контролируют ситуацию на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. Позже в пяти городах и трех районах республики объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий непогоды. К началу апреля в Дагестане более тысячи жилых домов остались подтопленными после прошедших ливней.

    4 апреля 2026, 19:11 • Новости дня
    Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Зеленским обратил внимание на необходимость поддержания безопасного судоходства и энергетической стабильности в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о ключевом значении безопасного судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией для укрепления мира и стабильности в регионе.

    Также турецкий лидер отметил приоритет обеспечения энергетической безопасности и выразил намерение увеличить объем взаимной торговли с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее представители властей России выражали обеспокоенность по поводу угроз инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» и регулярно информировали об этом турецкую сторону. В последние месяцы фиксировались атаки украинских беспилотников на нефтяные танкеры у берегов Турции, что подтверждали источники в украинских спецслужбах. Российский МИД подчеркивал, что для Турции важно не допустить подобных инцидентов.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда.

    Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с неанонсированным визитом для обсуждения перемирия на Украине.

    5 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Дождь вновь затопил транспортные артерии Махачкалы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.

    Махачкала вновь столкнулась с серьезными последствиями проливных дождей – ряд улиц города оказался затоплен, сообщает РИА «Новости». Осадки шли всю ночь и продолжаются утром, затрудняя передвижение транспорта и пешеходов, особенно в микрорайоне Редукторный. Проспект Петра Первого местами превратился в реку, автомобили с трудом проезжают по воде, а люди вынуждены искать обходные пути.

    Жители города активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео, отражающие масштабы подтоплений. На кадрах видны потоки воды во дворах и на улицах различных районов Махачкалы. Ситуация осложняется тем, что дождь пока не прекращается.

    Ранее в Дагестане уже фиксировались массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В пиковый момент без света оставались более 500 тыс. человек. В некоторых городах и районах, включая Махачкалу, проводилась эвакуация людей из подтопленных домов. В горных районах республики зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, приведшие к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в шести населенных пунктах Дагестана жилые дома, приусадебные участки и дороги остаются подтопленными. После прошедших почти неделю назад ливней более тысячи домов в Дагестане остаются затопленными. В конце марта в Махачкале из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации.

    5 апреля 2026, 00:47 • Новости дня
    Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте

    Tекст: Антон Антонов

    В Дербенте из-за сильного ливня селевые потоки сошли с гор на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе мэрии.

    «Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, сообщается о «сходе грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города».

    Коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы и продолжают устранять последствия стихии. В администрации города подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для минимизации ущерба.

    В соцсетях сообщается о подтоплениях улиц Дербента в результате сильного ливня. Руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов сообщил, что в Дербенте выпало значительно больше осадков, чем во время предыдущего ливня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным. Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения. В зоне чрезвычайной ситуации в Дагестане начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А. Свыше 20 человек, включая 14 детей, госпитализировали в Карабудахкентском районе Дагестана с признаками кишечной инфекции.

    5 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дома, приусадебные участки и автодороги остаются подтопленными в шести населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.

    В шести населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными жилые дома, приусадебные участки и автодороги, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, в четырех муниципальных образованиях республики вода не отступила от 973 домов, 967 приусадебных участков и 42 участков автомобильных дорог.

    Власти продолжают восстановительные работы, особенно в Чародинском районе, где две бригады районных электросетей заняты восстановлением подачи электричества. Масштабные подтопления в регионе начались в конце марта из-за проливных дождей, вызвавших перебои в водоснабжении и электроснабжении.

    На пике без света оставались более 500 тыс. жителей, а в некоторых городах и районах проходила эвакуация населения из подтопленных домов. В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых потоков, что привело к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана приняли решение ввести режим повышенной готовности на всей территории республики из-за ливней и массовых подтоплений. В Дагестане оставались подтопленными более тысячи жилых домов, приусадебные участки и участки автомобильных дорог после прошедших ливней. В Дербенте вода после сильных дождей ушла с большинства улиц в ливневки.

    4 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции в 08:52 по местному времени (совпадает с московским), сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

    В провинции Ван на юго-востоке Турции утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает ТАСС. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям страны, эпицентр подземного толчка зафиксирован в районе Тушба. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

    Телеканал TRT Haber уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Турции в уезде Сивридже с эпицентром вблизи города Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9 без сообщений о разрушениях. В турецкой провинции Кахраманмараш у города Эври на глубине около семи километров утром зафиксировали землетрясение магнитудой пять баллов без жертв и разрушений. В сентябре на западе Турции с эпицентром в 77 км от города Ушак зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

    5 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    В Чечне остались поврежденными 30 мостов после стихийного бедствия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, при этом подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, однако подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС России уточнила: «В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных)».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 29 марта ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей и ливней. Тогда были подтоплены несколько населенных пунктов и сёл, а также размыты дороги и мосты.

    В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы и продолжается оценка ущерба. Также идет информирование населения о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне на фоне сильных дождей режим чрезвычайной ситуации сохранялся из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры. В Гудермесском районе экстренные службы проводили эвакуацию жителей поселка Кундухова после выхода из берегов реки Гумс. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании заявил о предварительном ущербе от стихийных бедствий в Чечне и Дагестане более одного миллиарда рублей.

    3 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Анталья окрасилась в оранжево-красные оттенки из-за песчаной бури

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощная песчаная буря, принесенная ветрами из Северной Африки, окрасила небо над Антальей в необычные оранжево-красные тона, вызвав обеспокоенность у жителей.

    На турецкую провинцию Анталья обрушился сильный перенос пыли из Северной Африки, что привело к изменению цвета неба, сообщает местный портал Antalyahakkinda.

    «Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба», – говорится в публикации.

    Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море с южными ветрами и достигли юга Турции.

    Наиболее выраженный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, где небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли.

    Как поясняется в публикации, это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

    Эксперты отмечают, что подобные явления связаны с переносом так называемой «сахарской пыли» – мелких частиц, способных преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

    На днях подобное облако пыли накрыло греческий остров Крит, где небо стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань.

    Необычный дождь с песком прошел ночью на территории Крыма, куда пыль был принесен южным циклоном из Северной Африки.

    6 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Из-за разрушения плотины в Дагестане эвакуировали более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 350 человек вывезены из населенных пунктов Дербентского района Дагестана из-за разрушения плотины. Большая часть находится у родственников, остальные – в пунктах временного размещения, сообщили в телеграм-канале администрации района.

    Более 350 человек были вынуждены покинуть свои дома в Дербентском районе Дагестана из-за разрушения плотины, сообщает ТАСС. По данным администрации района, большая часть эвакуированных жителей разместилась у родственников, остальные были направлены в шесть специально подготовленных пунктов временного размещения.

    В сообщении отмечается, что причиной происшествия стал перелив реки, идущей из Кайтага к Геджухской плотине. Глава муниципалитета поручил экстренно эвакуировать население из поселков Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Всего было вывезено 358 человек.

    Пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь. На трассе между Мамедкала и Геджухом потоком воды были смыты автомобили. В результате подтопления погибли двое человек, еще семерых удалось спасти. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 800 домохозяйств в Дербентском районе Дагестана эвакуировали из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения.

    В Дербентском районе ранее произошли частичные прорывы дамбы Геджухского водохранилища, при этом подтопило около 30 домов и всех жителей эвакуировали.

    Беременная женщина и подросток скончались в Дербентском районе Дагестана после спасения из реки, сильное течение ранее смыло там автомобили на трассе между Мамедкалой и Геджухом.

    НАТО умирает на глазах

    У Зеленского осталось два месяца

    Все ради войны: Трамп показал зубы

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

