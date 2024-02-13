Анталья оказалась подтоплена из-за мощных ливней

Ряд районов Антальи оказались подтоплены из-за мощных ливней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр Антальи Мухиттин Боджек заявил журналистам, что власти города моментально бросили все силы на ликвидацию последствий, по его словам, это был беспрецедентный дождь, выпало до 300 мм осадков на квадратный метр. Боджек добавил, что задействованы 1450 сотрудников городских служб, включая пожарную охрану, спасателей, 290 транспортных средств, эвакуированы граждане из более 900 заблокированных из-за подтоплений автомобилей, также эвакуируются жилые дома, – передает ТАСС.

Ливни накрыли ряд основных районов Антальи – Кепез, Аксу, Коньяалты, Муратпаша, в которых осадков зарегистрировано на уровне 185–280 мм на кв. метр. Ветер при этом достигал скорости 45 км/ч, на море поднялись высокие волны.

Утром в городе оказались подтоплены часть подземных переходов, автотоннелей, где оказались заблокированы десятки машин. В пяти центральных районах Антальи сегодня отменены занятия в школах, а женщинам-госслужащим с детьми предоставлен выходной. Аэропорт Антальи ночью временно не принимал некоторые рейсы.

Напомним, в ноябре в ряде городов Турции произошли подтопления из-за дождей.