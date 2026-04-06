Эксперт АТЭР Кермедичева: В электронике подделки брендов достигают 65%
Российский рынок заполнили поддельные бренды, в моде контрафакт достиг около 40%, в электронике – 65%, заявила вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.
Маркетплейсы способствуют доступности контрафактной продукции, заявила Кермедичева в интервью ТАСС.
В электронике фейка до 65%, сказала она.
По словам эксперта, покупатели в России растерялись и уже не понимают, где оригинальная продукция, а где подделка. Кермедчиева подчеркнула, что контрафакт в большей степени доступен именно на маркетплейсах.
Она отметила, что россияне, которым нужен дешевый спорт, дешевая мода и недорогие бренды, включая Zara, идут на такие площадки и фактически «покупают неизвестно что», что и приводит к появлению «зашкаливающих» показателей по объему подделок.
