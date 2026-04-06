РБК: Минцифры сообщило о трудностях блокировки VPN на iPhone

Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ Минцифры направило более чем 20 крупнейшим российским интернет-компаниям, включая Сбер, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Avito и X5, сказали собеседники РБК.

На совещаниях глава ведомства Максут Шадаев потребовал к 15 апреля ограничить доступ к сервисам пользователям с включенным VPN.

Уточняется, что компании рискуют лишиться IT-аккредитации и связанных льгот, а также могут быть исключены из белого списка сервисов для работы при отключении интернета и из перечня приложений для предустановки. Власти ожидают, что владельцы популярных ресурсов не только заблокируют доступ по VPN, но и помогут выявлять те VPN-сервисы, которые Роскомнадзор ранее не идентифицировал и не ограничивал.

Методичка предусматривает трехэтапную проверку: анализ IP-адресов и сопоставление их с российскими и заблокированными диапазонами, проверку с помощью собственных приложений на Android и iOS, а затем на других ОС, включая Windows и MacOS.

Признаками VPN могут стать несовпадение страны и региона пользователя с российскими, совпадение с заблокированными IP или частая смена геолокации, однако такие сигналы должны подтверждаться вторым или третьим этапом проверки.

Минцифры отмечает, что реализовать второй этап на iOS затруднительно, поскольку доступ к системным параметрам «существенно ограничен», и сторонние приложения изолированы друг от друга.

Для Android, по данным документа, задача проще: системы ConnectivityManager и NetworkCapabilities позволяют приложению определить параметры активной сети и понять, что трафик идет через VPN.

