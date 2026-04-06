Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе

Tекст: Катерина Туманова

«Вы можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую, можете видеть капсюль-детонаторы, отдельно подготовленные для транспортировки, как и другое оборудование и инструменты для подготовки взрывчатки и проведения диверсии. Открою вам деталь расследования: по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», – приводит его слова РИА «Новости».

Йованич продемонстрировал фото и заявил, что данные о стране-производителе взрывчатки «вовсе не означают, что это заказчик и исполнитель диверсии». Кроме того, при работе над делом о подготовке диверсии пришлось разбираться с огромным объемом дезинформации, добавил он.

«Дезинформация продолжается, дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев в организации диверсии. Сразу скажу, что это неправда», – сказал директор ВАБС.

Напомним, Йованич ранее сообщил, что подозреваемым в диверсии на газопроводе объявили мигранта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии. Он также сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом. Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии.