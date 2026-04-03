Белый дом запросил 152 млн долларов на восстановление тюрьмы Алькатрас

Tекст: Вера Басилая

Администрация президента США намерена выделить 152 млн долларов на восстановление и повторное открытие тюрьмы Алькатрас в 2027 году, передает РИА «Новости».

Средства планируется заложить в бюджет на следующий год, и они рассчитаны на покрытие расходов первого этапа проекта. В документе подчеркивается, что президент стремится превратить Алькатрас в современное учреждение строгого режима.

Как отмечает портал Axios, ранее американские власти рассматривали план реконструкции Алькатраса, который мог бы стоить свыше 2 млрд долларов и занять значительное время. Источники сообщают, что Дональд Трамп нацелен реализовать как можно больше этапов проекта во время своего срока.

Алькатрас был построен в середине XIX века как военный форт, а с 1934 года стал федеральной тюрьмой, куда направляли самых опасных заключённых. Власти закрыли тюрьму в 1963 году из-за высоких затрат на содержание и проблемы с инфраструктурой.

В настоящее время остров Алькатрас выступает одной из крупнейших туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно его посещают около 1,5 млн человек. Ожидается, что после восстановления тюрьма вновь станет действующим исправительным учреждением с современными стандартами безопасности.

Ранее федеральный суд США приостановил строительные работы в центре содержания депортируемых «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде.

