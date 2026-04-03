Стартовал прием заявок на премию «Гордость нации – 2026»
В России открылась подача заявок на премию «Гордость нации – 2026», включающую семь номинаций и специальную категорию «Энергия единства» в тематический год.
Прием заявок на участие в VII всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2026» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России уже начался.
Премия призвана поощрить авторов эффективных практик и проектов, направленных на укрепление межнационального мира и единства граждан страны. Высокую востребованность награды в 2025 году подчеркнул президент Владимир Путин, направив обращение лауреатам.
Организаторы напоминают: «Премия присуждается в рамках семи номинаций: «Служение единству народов России», «Родные языки народов России», «Культура народов России», «Многонациональная Россия в медиа», «Лучшие этнопрактики», «Эффективный Лидер» и «Поколение Ум».
Специальная номинация 2026 года получила название «Энергия единства». Премия включена в два федеральных плана мероприятий по реализации Основ государственной политики в сфере традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранения нематериального этнокультурного достояния до 2030 года.
К участию приглашают представителей общественных объединений и некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной политики, добровольцев, преподавателей родных языков, журналистов и блогеров, мастеров народного творчества, организаторов этнобизнеса, а также руководителей и участников творческих коллективов.
Соискатели могут подать одну заявку, которая позволит участвовать сразу в двух этапах – окружном и федеральном.
Церемонии чествования победителей окружных этапов пройдут в восьми федеральных округах. В текущем году торжественные награждения состоятся в Республике Крым, Сахалинской, Кировской, Липецкой, Новосибирской, Новгородской и Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике. Лауреатов федерального этапа традиционно наградят в Москве в ноябре.
Подать заявку можно на официальном портале конкурса «Гордость-нации.рф»: на Окружной этап – до 1 сентября, на Федеральный – до 18 октября включительно. В 2025 году организаторы получили более 750 заявок из 85 регионов России.
Награждение победителей проходит в торжественной обстановке в присутствии руководителей регионов, представителей власти, бизнеса, общественных лидеров и деятелей культуры. Премия реализуется при поддержке Совета при президенте России по межнациональным отношениям, профильного комитета Госдумы, ФАДН России, Общественной палаты и правительства Москвы.