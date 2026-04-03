Число пострадавших от взрыва в поезде в Германии выросло до 12 человек

Полиция Германии сообщила о 12 пострадавших после взрыва в поезде

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в вагоне скоростного поезда в округе Рейн-Зиг. По данным полиции, «по меньшей мере 12 пассажиров получили легкие травмы. Один человек, предположительно, получил акустическую травму и был доставлен в больницу в Бонне», передает РИА «Новости».

Ранее газета Bild сообщала о задержании 20-летнего мужчины в маске, который взорвал петарду в вагоне и угрожал совершить теракт. При его задержании в рюкзаке обнаружили крупный нож. Первоначально издание писало о трех пострадавших.

Полиция уточнила, что всего из поезда эвакуировали 180 пассажиров. При обыске состава опасных предметов в вагонах не нашли. После работы криминалистов движение поездов на участке возобновили, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.



