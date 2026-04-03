Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Число пострадавших от взрыва в поезде в Германии выросло до 12 человек
В скоростном поезде в Германии взрыв петарды привел к ранениям 12 человек, один из них госпитализирован, пассажиры состава были эвакуированы.
Инцидент произошел в вагоне скоростного поезда в округе Рейн-Зиг. По данным полиции, «по меньшей мере 12 пассажиров получили легкие травмы. Один человек, предположительно, получил акустическую травму и был доставлен в больницу в Бонне», передает РИА «Новости».
Ранее газета Bild сообщала о задержании 20-летнего мужчины в маске, который взорвал петарду в вагоне и угрожал совершить теракт. При его задержании в рюкзаке обнаружили крупный нож. Первоначально издание писало о трех пострадавших.
Полиция уточнила, что всего из поезда эвакуировали 180 пассажиров. При обыске состава опасных предметов в вагонах не нашли. После работы криминалистов движение поездов на участке возобновили, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.