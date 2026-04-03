Рейд в бухте Севастополя вновь открыли для морского транспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рейд в Севастопольской бухте вновь открыт для движения морского транспорта, передает РИА Новости. По информации городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажирские перевозки по воде полностью возобновлены.

Как уточняется, ранее проход по рейду был перекрыт утром в пятницу. Теперь судоходство восстановлено, и все маршруты функционируют в штатном режиме.

В официальном сообщении организации отмечается: «Морской пассажирский транспорт осуществляет движение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейд в бухте Севастополя временно закрылся и морской пассажирский транспорт приостановил движение.

В ноябре 2025 года в Севастополе морской транспорт временно прекратил движение, а между районами города организовали автобусное сообщение.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу и из-за этого временно прекратили работу наземный и морской транспорт, а рейд в бухте закрыли.