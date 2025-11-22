Катера и паромы в Севастополе временно прекратили движение

Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

Tекст: Олег Исайченко

«Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

«Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

«Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

«Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

«В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

«Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

«В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.