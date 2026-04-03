Ynet: Дроны проникают в Израиль у границы с Ливаном
Израильские службы оповещения начали сигнализировать о проникновении беспилотных летательных аппаратов в Западной Галилее, сообщают израильские СМИ.
Сирены начали срабатывать у населенных пунктов, находящихся у ливанской границы, в числе таких населенных пунктов Эвен-Менахем и Горен, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.
В армии обороны Израиля пока не комментировали эти сообщения.
Ранее сообщалось, что за сутки в Ливане в результате авиаударов Израиля погибли 50 человек, 185 человек получили ранения.