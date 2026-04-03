Роскачество: Россияне пьют больше красного вина, чем белого

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В тихих винах сейчас пока лидируют красные – их почти половина, но этот перевес стремительно сокращается. Белые вина составляют 45,5%, а доля розовых тихих – около 6%», – пояснил Протасов в интервью РИА «Новости».

По словам Протасова, белые и розовые вина находятся на подъеме, и с каждым годом разрыв между ними и красными уменьшается. Для сравнения он напомнил, что еще в 2023 году отрыв красных вин составлял почти 10%, тогда как сейчас разница сократилась до нескольких процентов.

Руководитель Роскачества подчеркнул, что быстрее всего растут именно российские белые и розовые вина. Они увеличивают свою долю на рынке, в том числе за счет сокращения импорта тихих вин других категорий.

