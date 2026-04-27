Путин заявил об огромной роли региональных парламентов в России
Путин заявил об огромной роли региональных парламентов в России
Президент Владимир Путин высоко оценил значение региональных парламентов для развития и укрепления многонациональной России, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге.
Глава государства подчеркнул, что местные представительные органы власти вносят существенный вклад в развитие страны, передает РИА «Новости».
Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
«В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей», – отметил российский лидер.
Президент добавил, что современная двухпалатная парламентская система, реализованная на конституционной основе, доказала свою важность и эффективность. По его словам, такая модель особенно актуальна в условиях большой, многонациональной и многоконфессиональной страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о достойном ответе парламентариев на современные вызовы.
Глава государства отметил особую роль сенаторов в интеграции новых регионов.
Российский лидер назвал бесценной приверженность Совета Федерации национальным интересам страны.