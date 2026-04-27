Мирошник высмеял селфи посла Украины в США под столом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирошник иронично прокомментировал селфи украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанное «под столом» во время инцидента на приеме, сообщает ТАСС.

Мирошник заявил: «Украинский посол в США Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру… Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина – под столом! Видимо, опыт – большое дело!»

Инцидент произошел во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал экс-президент США Дональд Трамп. В момент стрельбы Трамп не пострадал, однако один из офицеров Секретной службы получил ранение.

Стрелявший был задержан на месте. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, при котором было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия. Позднее он признался, что планировал покушение на чиновников Белого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала фотографию, сделанную под столом во время покушения на Дональда Трампа на ужине в отеле Washington Hilton. Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton агенты Секретной службы США эвакуировали президента Дональда Трампа после раздавшихся в зале выстрелов. Американист Борис Межуев заявил о слабом политическом резонансе нового покушения на Дональда Трампа и о возможном небольшом росте его рейтинга за счет мобилизации сторонников.