Мэр Самары Носков пообещал восстановить поврежденные дронами дома
Здания, пострадавшие при массированном ударе беспилотников в Самаре, отремонтируют за счет средств городского бюджета, заявил глава города Иван Носков.
Поврежденные в результате атаки беспилотников 23 апреля жилые строения в Самаре будут восстановлены за счет муниципальных средств, сообщил Носков, пишет «Самарская газета».
Решение было принято по итогам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, прокуратуры, МЧС и Следственного комитета. Специалисты уже завершили обследование контуров пострадавших зданий.
На данный момент в домах полностью восстановлено электроснабжение, замена поврежденных окон пройдет в ближайшее время. Жильцы эвакуированных зданий находятся в пунктах временного размещения, где им предоставляют питание и оказывают психологическую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки украинского беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. При атаке дронов на промышленные предприятия в Новокуйбышевске погиб один человек.