Фетисов сообщил о скором возвращении Овечкина в Россию
Двукратный олимпийский чемпион Фетисов сообщил о приезде Овечкина в мае
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует посетить родину в середине мая после завершения регулярного чемпионата, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Александр Овечкин прилетит в Москву в следующем месяце, передает РИА «Новости».
«Я думаю, приедет где-то в середине мая», – заявил депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
В нынешнем сезоне «Вашингтон» не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. На недавней пресс-конференции хоккеист выразил уверенность, что матч против «Коламбуса» не стал для него последним в карьере. Форвард отметил необходимость принять решение о продолжении выступлений за американский клуб.
Сейчас россиянин удерживает рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 929 шайб в 1573 играх.
По общему числу голов с учетом плей-офф Овечкин уступает лишь Уэйну Гретцки: на счету канадца 1016 точных бросков против 1006 у российского нападающего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин анонсировал возвращение в Россию в мае.
Год назад спортсмен прилетел в Москву. Хоккеист выразил радость по поводу приезда на родину.