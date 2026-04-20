Жителя Читы осудили на 18 лет за жестокое убийство знакомого

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 18 лет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступление произошло в мае прошлого года в Чите, когда Эдуард Дементьев выпивал в квартире у нового знакомого.

«Установлено, что в мае прошлого года Дементьев после совместного распития спиртного в квартире у мужчины, с которым он познакомился накануне, на почве необоснованной ревности к своей знакомой решил совершить убийство хозяина дома. С этой целью злоумышленник нанес ему не менее 24 ударов ножом в голову, лицо, шею, тело, верхние и нижние конечности, а также руками и ногами в голову», – сообщили в прокуратуре региона.

Свои действия подсудимый фиксировал на камеру смартфона более 30 минут. Он сопровождал съемку комментариями и позировал на фоне еще живой жертвы, подвергая мужчину истязаниям.

Затем убийца отправил эти видеозаписи женщине, к которой приревновал погибшего. От полученных ранений и повреждения сердца потерпевший скончался на месте. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

