Жителя Кубани приговорили к 17 годам за сожжение сожительницы

Tекст: Ольга Иванова

Житель Выселковского района Краснодарского края Виталий Неярохин признан виновным в убийстве своей сожительницы с особой жестокостью и приговорен к 17 годам в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Суд также ограничил его свободу на два года после отбытия основного наказания и удовлетворил гражданский иск родственников погибшей о компенсации морального вреда.

По материалам дела, трагедия произошла 23 апреля 2024 года в станице Ирклиевской. Неярохин и его сожительница вместе с гостями распивали алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина приревновал женщину, облил ее бензином и пригрозил поджечь, но его остановили гости. Позже, когда все уснули, он поджег спящую на диване женщину, после чего вынес ее во двор и попытался потушить.

Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась через несколько часов в машине скорой помощи из-за полученных ожогов. На суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что причиной трагедии стали ревность и алкоголь. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее в Удмуртии 43-летний житель города Воткинска убил сожительницу в ходе ссоры, возникшей из-за упрека по поводу того, что женщина долго не убирает новогоднюю искусственную елку.