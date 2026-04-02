Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Газпром завершил режим ОЗП и начал закачку газа
Компания «Газпром» приступила к пополнению газовых запасов в подземных хранилищах с началом апреля после завершения отопительного сезона.
Как сообщает РИА «Новости», Газпром завершил работу в режиме осенне-зимнего периода на территории России. С 1 апреля компания начала пополнение запасов газа в российских подземных хранилищах.
В официальном сообщении Газпрома отмечается: «В это же время Газпром завершил работу в режиме осенне-зимнего периода и со вчерашнего дня приступил к восполнению запасов газа в российских ПХГ. Это обеспечит комфортный профиль закачки газа с учетом традиционных летних планово-профилактических работ на объектах газотранспортной системы».
В компании подчеркивают, что подготовка к новому отопительному сезону началась в соответствии с графиком и предусматривает проведение необходимых профилактических мероприятий на объектах транспортировки и хранения топлива.