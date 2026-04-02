Песков опроверг сведения о якобы поручении Путина ограничить VPN-сервисы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы поручении президента Владимира Путина ограничить использование VPN-сервисов в России.
Песков ответил на вопрос журналистов о наличии поручения президента России Владимира Путина Минцифры по ограничению VPN-сервисов, передает РИА «Новости».
«Мне ничего не известно о таком поручении», – заявил Песков.
Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможных шагах властей по ужесточению регулирования VPN.
МВД опровергло проверки телефонов граждан на использование VPN.
Также российские парламентарии не ведут обсуждений по поводу полного запрета или ответственности за VPN.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство не поддерживает идею административной ответственности за использование VPN.