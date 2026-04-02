El Pais отметила усталый вид Трампа во время обращения к нации

El Pais: Трамп во время обращения к нации выглядел уставшим

Tекст: Вера Басилая

В статье El Pais отмечается, что в короткой 20-минутной речи президент США, «выступавший стоя и звучавший устало», настаивал на том, что конфликт уже выигран, передает РИА «Новости».

По данным El Pais, несмотря на стремление администрации США прояснить ситуацию, он не предоставил новых деталей, ограничившись ранее озвученными заявлениями. Газета также подчеркивает, что американский лидер известен стремлением к быстрым результатам, однако спустя пять недель после приказа о нападении ситуация, по мнению издания, оказалась не такой, как он ожидал.

Президент США в обращении к нации пообещал отбросить Иран в «каменный век» в ближайшие недели.

Американский лидер заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

До этого глава Белого дома в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.



