Сняты ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

Tекст: Вера Басилая

Росавиация сообщила в Max, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово»были сняты.

В ведомстве пояснили, что ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Теперь оба аэропорта работают в штатном режиме, и воздушное сообщение возобновлено в полном объеме.

Ранее аэропорты Ижевска и Пскова вернулись к штатному режиму работы.

Утром в четверг в аэропорту Самары вводились временные ограничения полетов, через некоторое время их сняли.