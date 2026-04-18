Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.2 комментария
Лавров заявил о провенгерской позиции Орбана
Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является пророссийским политиком, передает ТАСС.
«Виктор Орбан не раз подчеркивал и сам, и мы абсолютно с этим согласны, – когда его обвиняли в том, что он пророссийский политик, – что он политик провенгерский», – заявил Лавров.
Он также добавил, что не стал бы обвинять Орбана в продвижении пророссийской повестки, отметив, что венгерский премьер не обязан поддерживать нынешнюю власть на Украине и ее влияние на Евросоюз.
Ранее Лавров выделил Виктора Орбана среди отстаивающих интересы своих граждан лидеров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул уважение Москвы к независимой политике венгерского премьера.