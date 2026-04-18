Минобороны: Бойцы группировки «Днепр» сбивают пулеметами по 10 дронов в сутки
Мобильные зенитные группы группировки «Днепр» круглосуточно ликвидируют украинские БПЛА с помощью установленного на автомобилях стрелкового оружия в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
Защиту воздушного пространства осуществляют бойцы Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Находясь на выгодной огневой позиции, стрелки сбивают БПЛА из пулеметов, установленных на транспортных средствах с турелями и стрелкового вооружения. Попасть в движущуюся цель очень сложно, стрелять приходится короткими очередями», – добавили там.
В министерстве добавили, что мобильные огневые группы непрерывно дежурят у передовых позиций. Они надежно прикрывают российские подразделения от ударов с воздуха на левобережье Днепра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты БПЛА группировки «Днепр» за один бой сбили более 20 тяжелых украинских беспилотников. Ивановские десантники за время спецоперации уничтожили 193 дрона типа «Баба Яга».