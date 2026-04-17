Российские ученые разработали управляемую мину для дистанционного минирования
Группа российских ученых создала новую мину против бронетехники, предназначенную для дистанционного минирования, сообщает РИА «Новости». Информация об изобретении содержится в патентной базе Роспатента.
В документе отмечается, что речь идет о кумулятивной мине, способной устанавливаться на местности с помощью беспилотников. «Модель относится к инженерным кумулятивным минам, которые устанавливаются на местности при помощи дистанционного минирования против подвижных бронированных объектов», – говорится в описании.
Разработчики уточнили, что мина крепится к дрону, сбрасывается с высоты до 100 метров и активируется, когда бронетехника оказывается над ней на расстоянии не менее 50 сантиметров. По словам ученых, испытания подтвердили высокую эффективность нового боеприпаса против транспортных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные испытали специальный минный трал для наземного робототехнического комплекса.
Предприятия Ростеха досрочно передали войскам партию комплексов дистанционного минирования «Земледелие».
Отечественные специалисты создали улучшенный кассетный боеприпас для установки противотанковых минных полей.