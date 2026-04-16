Tекст: Дмитрий Зубарев

Юрасов сообщил, что Росархив и ФСБ России начнут публикацию серии сборников о нацистских концлагерях, чтобы предоставить документальные доказательства уничтожения мирного населения и прояснить историю освобождения лагерей смерти, передает РИА «Новости». Первый том будет посвящён Освенциму, крупнейшему лагерю смерти, где, по разным оценкам, погибли от полутора до 4 млн человек, в основном евреи. Освенцим был освобождён Красной армией 27 января 1945 года.

Юрасов отметил: «Перед нами встала задача по сбору документальных свидетельств о практике умерщвления нацистами в концлагерях мирных граждан, причем разных национальностей, и представлении широкой общественности документов об истории их освобождения». Он подчеркнул, что документы содержат подробные описания издевательств и пыток, но их публикация необходима для воспитания новых поколений и формирования правильного отношения к трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Юрасов добавил, что новые поколения должны увидеть ужасы преступлений нацизма и понять войну глубоко и лично, чтобы не забывать уроки истории. По данным российских исследователей, в период с 1933 по 1945 годы действовало более 14 тыс. концлагерей, где находились от 18 до 20 млн человек, из которых не менее 11 млн было уничтожено, включая около 2 млн детей. Из погибших 5 млн были гражданами СССР.

Среди известных лагерей – Заксенхаузен, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Треблинка, Собибор и другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ опубликовала документы о создателях крематориев для Освенцима и других нацистских лагерей.

Минобороны запустило мультимедийный проект с рассекреченными архивами ко Дню памяти жертв Холокоста.

Еврокомиссия в своем памятном заявлении умолчала о роли Красной армии при освобождении этого крупнейшего лагеря смерти.