Tекст: Дмитрий Зубарев

Артист сообщил, что группы украинских военных продолжают перемещаться «малыми рывками» на правобережье Херсонской области, чтобы избежать обнаружения российскими силами, передает ТАСС.

Командир отметил: «[ВСУ] стараются передвигаться только в определенное время, меняют время передвижения, делают рывки. Если раньше они смело заезжали на броневиках, могли выгрузиться и разбежаться, то теперь прекрасно понимают, что даже на подходах они будут уничтожены. Противник делает малые рывки, но мы сразу выявляем. Стараемся полностью их уничтожить, не оставляем шансов».

Комбат добавил, что военнослужащие Украины выходят на поверхность крайне редко и большую часть времени проводят в укрытиях. Артист подчеркнул: противник «прячется по норам» и избегает лишних рисков на открытой местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные пресекают попытки прорыва противника на правом берегу Днепра.

Постоянное огневое воздействие вынудило украинские войска отступить в тыл.

Артиллерия и беспилотники обеспечивают полный контроль над этой территорией.