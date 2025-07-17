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Эксперт сообщил о полном контроле ВС России над правым берегом Днепра на Херсонском направлении
Российские военные успешно отражают попытки ВСУ переправиться через Днепр и уничтожают вражеские подразделения на херсонском направлении, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, вооруженные силы России полностью контролируют правый берег Днепра на херсонском направлении и успешно отражают все атаки со стороны ВСУ, передает ТАСС. Киселев рассказал, что украинские военные регулярно пытаются атаковать позиции российских бойцов и создавать видимость наступления, однако все эти попытки заканчиваются неудачей.
Эксперт отметил: «На каких-то плавсредствах, на каких-то лодочках переплывать [пытаются ВСУ на левый берег реки Днепр]. Все идет к тому, что их там просто наши снайпера очень точечно выбивают». Он подчеркнул, что все попытки ВСУ провести ротацию или выйти на берег заканчиваются провалом, а любые перемещения украинских подразделений уничтожаются российскими силами.
Киселев также сообщил, что контроль за правым берегом обеспечивается не только артиллерией, но и с помощью беспилотников. По его словам, за последние сутки попытки ВСУ выйти на берег завершились большими потерями для противника.
Кроме того, эксперт отметил, что российские бойцы добились успехов и на стыке ДНР с Херсонской и Запорожской областями. За последнее время здесь освобождены несколько населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.