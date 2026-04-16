Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества
Российскому бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, проходящему по делу об организации убийств, утяжелили обвинение, добавив статью о создании организованного преступного сообщества, сообщил источник в правоохранительных органах.
Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство, Сулейманову вменили в вину организацию преступного сообщества, указал собеседник ТАСС.
Соучастникам предпринимателя также инкриминируется участие в этой криминальной структуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет проверил миллиардера Ибрагима Сулейманова на причастность к новым эпизодам убийств. Правоохранительные органы задержали возможных пособников предпринимателя в Дагестане. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова.