В Москве представители 60 стран создали международную ассоциацию наблюдения за выборами
В Москве представителями 60 стран объявлено о создании независимой международной ассоциации по электоральному и политическому мониторингу. Такое решение было принято в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам наблюдения и экспертизы выборов, прошедшей в Национальном центре «Россия».
Ассоциация будет заниматься организацией международных наблюдательных миссий и продвижением принципов невмешательства, а также оценивать легитимность выборов с учетом национальных интересов. В мероприятии приняли участие более 150 экспертов из 60 стран, включая представителей избирательных комиссий, органов власти, НКО, парламентариев, правозащитников и журналистов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении отметил: «Мы приветствуем идею о создании ассоциации по мониторингу электоральных процессов, которая способна стать одним из альтернативных институтов оценки выборов в многополярном мире». Он подчеркнул необходимость независимого и деполитизированного подхода, противопоставленного западным стандартам. По его словам, существующие международные структуры используют наблюдение как инструмент вмешательства во внутренние дела государств.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности пригласить экспертов ассоциации для наблюдения на выборах в Госдуму, подчеркнув открытость России к международному сотрудничеству. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выделила новые формы наблюдения и расширение инструментов контроля, которые, по ее словам, воспринимаются Западом с агрессией.
Руководитель АНО ЦМВС Арег Агасарян отметил высокий спрос на альтернативные западным стандарты наблюдения, основанные на уважении суверенитета и учете национальных особенностей.
Председатель избирательной комиссии Мадагаскара Мананцоа Тьерри Ракотонариву призвал ассоциацию участвовать в наблюдении за предстоящими выборами в его стране. Член колумбийского парламента Давид Алехандро Торо Рамирес подчеркнул важность защиты суверенитета при внешнем давлении.