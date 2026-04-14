Синоптики спрогнозировали заморозки и снег в Центральной России

Синоптики Тишковец: Центральную Россию ожидают заморозки и мокрый снег
В начале следующей недели жителей Центральной России ожидает резкое похолодание с понижением температуры до минусовых значений и выпадением мокрого снега.
Предстоящая неделя принесет в центральные регионы страны существенное похолодание, температура опустится на семь-девять градусов ниже климатической нормы, передает РИА «Новости».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении зимней погоды.
«В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до -1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», – рассказал метеоролог.
По словам специалиста, местами пройдет небольшой снег, а днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На земле возможно образование временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра. Дневная температура не превысит шести градусов тепла.
К середине недели влияние циклона ослабнет, дожди станут менее интенсивными, а воздух прогреется до 13 градусов. В четверг благодаря антициклону потеплеет до 17 градусов, однако уже в пятницу новый циклон вновь принесет дожди и снижение температуры.
В выходные дни ожидается прорыв холодного атмосферного фронта с ливнями и северным ветром. В воскресенье начнется вторжение арктического холода: ночью температура опустится до нуля, днем не превысит семи градусов тепла, а вечером местами вновь возможен мокрый снег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о надвигающихся на Москву снегопадах.
В начале апреля в Подмосковье вернулись ночные заморозки. Метеорологи спрогнозировали появление сильной гололедицы на столичных дорогах.